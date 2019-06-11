Жертвами наводнений в китайской провинции Гуандун стали семь человек

Жертвами наводнений, вызванных сильными ливнями в южной китайской провинции Гуандун, стали семь человек, еще один житель пока считается пропавшим без вести. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа".

Самая сложная ситуация сложилась в трех уездах Хэюаня, где последнюю неделю не прекращаются проливные дожди, серьезно нарушившие местное транспортное сообщений и связь. Как сообщает агентство, наводнения в регионе нарушили нормальную жизнь порядка 110 тыс. местных жителей, ударом стихии разрушено или повреждено около 956 жилых строений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

От сильных ливней и наводнений в настоящее время страдает целый ряд китайских провинций в южных и восточных регионах страны. Ранее сообщалось о том, что в восточной провинции Цзянси жертвами наводнений стали шесть человек, местные власти были вынуждены эвакуировать из пострадавших районов около 135 тыс. жителей, а прямой экономический ущерб достиг 2,65 млрд юаней (около $383 млн). По данным провинциального Управления по чрезвычайным ситуациям, ливни нарушили в провинции Цзянси нормальную жизнь свыше 1,42 млн человек.

Не менее серьезная ситуация сложилась и в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, где наводнения унесли жизни пяти человек, один пропал без вести, еще свыше 8,3 тыс. эвакуированы властями в безопасные места. Прямой экономический ущерб в этом регионе пока оценивается на сумму примерно в 460 млн юаней (около $67,6 млн).