Число пенсионеров в Армении увеличилось на 3000 человек

Число пенсионеров в Армении в прошлом году увеличилось на 3000 человек, в том числе увеличилось число пенсионеров по возрасту, сократилось число пенсионеров по инвалидности. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе совместного заседания постоянных комиссий НС Армении сказал замминистра труда и социальных вопросов Смбат Саиян.

“В сфере социальной защиты программа трудовых пенсий самая большая. В 2018 году был зафиксирован рост числа пенсионеров, который в последние годы носит продолжительный характер. Он связан с тенденциями демографической ситуации. В 2018 году их число увеличилось на 3000, увеличилось число пенсионеров по возрасту, параллельно с этим сократилось число пенсионеров по инвалидности”, - сказал замминистра.

Общие расходы в сфере труда и социальной защиты в 2018 году составили 416 млрд драмов, однако фактические расходы, осуществленные через министерство, составили около 351 млрд драмов. Расходы на содержание системы составили 4,1 млрд драмов, а 347 млрд драмов были потрачены на программы, осуществляемые министерством.