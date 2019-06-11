Пассажиропоток в двух аэропортах Армении в мае этого года вырос на 11,7%

В мае текущего года пассажиропоток в двух аэропортах Армении составил 243 016 человек, превысив показатель того же месяца 2018 года на 11,7%.

Как сообщили Арменпресс в ЗАО “Международные аэропорты. Армения”, в в мае 2019 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г.пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” увеличился на 13,7%. Если в мае 2018 г. услугами международного аэропорта “Звартноц” воспользовались 202 289 пассажиров, то в 2019 г. показатель за май - 229 974 пассажира.

В мае 2019 года пассажиропоток в Гюмрийском аэропорту “Ширак” составил 13 042 человека. По сравнению с 15 325 пассажирами за тот же месяц 2018 года снижение составило 14,9%.

Число пассажиров в 2018 году в мае

Звартноц 202 289

Ширак 15 325

Всего 217 614

Число пассажиров в 2019 году в мае

Звартноц 229 974

Ширак 13 042 Всего 243 016

Разница в процентном отношении

Звартноц 13.7%

Ширак -14.9%

Всего 11.7%

С начала года пассажиропоток двух аэропортов Армении составил 1 038 617 человек, что на 8,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В январе - мае 2019 года в аэропортах “Звартноц” и “Ширак”, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 1,2% увеличилось и количество взлет-посадок.