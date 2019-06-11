Формат Лиги чемпионов не изменится

Сборная Греции перед матчем со сборной Армении имеет потерю. Как передает «Арменпресс», во время тренировки перед матчем с Арменией отборочного турнира Евро - 2020 травму получил полузащитник немецкого “Аугсбурга” Костас Сафилидис. Он преждевременно завершил тренировку.

В очередном туре квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020 сборная Армении 11-го июня в 22:45 по ереванскому времени встретится с командой Греции.