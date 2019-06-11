Несовершеннолетнему воспитаннику специального образовательного комплекса предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика

В следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего воспитанника специального образовательного комплекса. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, обвинение выдвинуто воспитаннику того же комплекса 2001 г. р.

По данным следствия, в спальне специального образовательного комплекса несовершеннолетним воспитанником 2001 г. р. были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика, который также является воспитанником упомянутого образовательного комплекса.

На основании достаточных доказательств, полученных в ходе досудебного производства, несовершеннолетнему было предъявлено обвинение по части 2 части 3 статьи 139 Уголовного кодекса РА (часть 2). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие завершено, и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.