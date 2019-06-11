Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"После парламентских выборов несколько человек спросили меня, буду ли я председателем Фолькетинга. Не буду. Власть изменилась", - отметила Кьерсгор.

Политик была переизбрана на последних выборах и продолжит работать в составе парламентской группы Датской народной партии, число мандатов которой уменьшилось с 37 до 16. Отставка Кьерсгор была ожидаема: новым спикером Фолькетинга станет представитель одной из партий, получивших наибольшее число голосов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На выборах 5 июня левые партии получили 91 мандат, а правоцентристы - 75. Социал-демократическая партия стала крупнейшей в стране с результатом 25,9% голосов. На втором месте - Либеральная партия (Венстре) с 23,4%.