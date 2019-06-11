В Махачкале произошел взрыв на танкере

Два человека погибли, поиски еще одного продолжаются после взрыва на танкере в Махачкалинском порту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Два человека погибли, найдены тела, два в больнице, один пока - пропавший без вести", - сказал собеседник агентства.

В общей сложности на борту было 12 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Росморречфлоте добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщил собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти.