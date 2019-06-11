Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Нарине Хачатурян назначена заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Нарине Хачатурян заместителем министра образования, науки, культуры и спорта.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства на сайте e-gov.аm.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, назначить Нарине Хачатурян заместителем министра образования, науки, культуры и спорта”, - говорится в решении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации