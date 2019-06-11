Нарине Хачатурян назначена заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Нарине Хачатурян заместителем министра образования, науки, культуры и спорта.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте правительства на сайте e-gov.аm.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, назначить Нарине Хачатурян заместителем министра образования, науки, культуры и спорта”, - говорится в решении.