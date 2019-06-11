У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами

Возле греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами, погибли шесть человек, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

ЧП произошло во вторник в 7.00.

Спасены 58 человек, их доставляют в порт Митилини,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас район патрулируют корабли береговой охраны Греции и европейского агентства по охране границ Frontex, а также вертолет.