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В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"


Городской совет итальянской столицы обновил и расширил список запретов для туристов, причем часть норм датируются 1947 годом, сообщает Independent.

Власти итальянской столицы запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать "любовные замки" на перила мостов. Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями - такими, например, как фонтан Треви,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например, в музеи Ватикана или Колизей, теперь вне закона. Римские власти угрожают суровыми штрафами для тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов - их туристам придется нести.

За нарушение этих норм грозят штрафы - до 450 евро.

 




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