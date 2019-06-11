Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтерсо ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Это решение было принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов", - приводит агентство слова официального представителя Пентагона Майка Эндрюса.