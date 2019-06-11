Диаспора придает важное значение армянскому языку, армянской истории и религии в становлении армянской личности: опубликованы результаты первого опроса

Исследовательская программа армянской диаспоры опубликовала результаты первого в истории исследования, в котором показаны представления о формировании армянского мировосприятия в XXI веке, тенденции и проблемы.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Massispost, пилотная программа из 150 страниц включает 6 тематических глав: личность, язык и культура, религия, община, политика и отношения с Арменией. Представлены результаты опроса, проведенного в мае 2018 года среди армянских общин городов Бостон, Каир, Марсель и Пасадена.

Руководитель программы, ученый из Оксфордского университета Грач Чилингарян отмечает, что основная цель проекта, реализуемого с привлечением ученых, исследователей и экспертов, - понять многосторонние и различные аспекты жизни армянской диаспоры. По словам Чилингаряна, информация, представленная в новой публикации, и полные ответы на вопросы могут быть полезны для руководителей общин и институтов армянской диаспоры, лиц, формирующих политическую повестку в Армении, особенно когда они примут решения о приоритетах и программах общин.

Более 1000 представителей армянских общин четырех городов приняли участие в опросе, проведенном группой ученых, исследователей и экспертов. Города были выбраны для обеспечения разнообразия, учитывались их история, общественная жизнь и характеристики.

Подавляющее большинство участников опроса - 94% - считают, что обеспечение продолжительности существования армянской диаспоры очень важно и значимо. 84% респондентов выразили мнение, что необходимо помочь армянским общинам Ближнего Востока. Армения имеет очень важное значение для 90% опрошенных, 73% из них по меньшей мере раз посещали Армению, 93% - намерены посетить Армению.

Участники опроса ответили, что армянский язык, армянская история и религия важны для них, как для армянских личностей. 73% опрошенных заявили, что не являются членами какой-либо армянской политической организации, однако большинство из них сообщили, что активно работают с другими армянскими организациями, такими как, например, Всеобщий армянский благотворительный союз.

Участники опроса назвали христианство важной составляющей армянской личности, в то время как только 14 - 16% опрошенных каждый день или каждый месяц посещают церковь, 70% считают, что нужно венчаться в армянской церкви.