Убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщили СМИ

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Была связь между американским разведывательным агентством и господином Кимом", - пишет газета со ссылкой на источник.

По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Он также провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чем полиция заявила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ряд бывших должностных лиц США заявили, что "господин Ким, который проживал в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка был в контакте со службами безопасности других стран, особенно Китая", отмечает WSJ.