СМИ: Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР

Республика Корея на этой неделе переведет на счета ООН $8 млн для оказания КНДР продовольственной помощи. Об этом сообщил агентству Yonhap во вторник источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

"Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.