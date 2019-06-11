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СМИ: Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР


Республика Корея на этой неделе переведет на счета ООН $8 млн для оказания КНДР продовольственной помощи. Об этом сообщил агентству Yonhap во вторник источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

"Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.

 




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