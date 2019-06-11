В Конгрессе выделят на оборону в 2020 году $733 млрд

Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, составит $733 млрд, на $17 млрд меньше, чем в марте просила вашингтонская администрация. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данную инициативу должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего она отправится на подпись президенту.

В марте Трамп попросил американский Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году.