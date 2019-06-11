Спасатели обесточили автомобили: есть пострадавшие

10-го июня в 22:46 в службу “911” МЧС РА поступил звонок о том, что возле дома 133 на улице Верин Антараин города Ереван произошло ДТП: есть пострадавшие, необходима помощь спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Opel Zafira” (водитель А. П. 1985 г.р.), “Mazda CX – 7” (водитель А.В. 1993 г.р.) и “Toyota Camry” (водитель Р.О. 2000 г.р.).

Пострадавшие - А.В. и пассажир автомобиля марки “Toyota Camry” - А.Г. были перевезены в больничный комплекс N1 “Гераци”. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобили.