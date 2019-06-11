СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что запрос был отправлен в четверг. Согласно договору США с Великобританией, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после задержания Ассанжа, которое было произведено 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне.

Кроме того, газета отмечает, что согласно документу США больше не смогут предъявить новые обвинения Ассанжу после подачи запроса на экстрадицию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.