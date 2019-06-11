СМИ: лидеры Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите G20 в Осаке

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретятся в формате рабочего ужина на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

"Это будет, по сути, повторением [формата] саммита в Аргентине в декабре прошлого года", - отметил изданию источник, знакомый с ходом приготовлений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп в понедельник сообщилжурналистам о запланированной встрече с Си Цзиньпином на G20. Вместе с тем американский лидер в интервью телекомпании CNBCпредупредил, что власти США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР не приедет на саммит G20 в Осаку.