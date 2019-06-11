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Аронян на турнире в Норвегии пока третий


Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян в числе лидеров турнира в Норвегии. Как передает «Арменпресс», в 6-м туре Norway chess соперником Ароняна был Уэсли Со из США. Гроссмейстеры завершили классическую партию вничью, а в быстрых шахматах победу одержал Аронян.

Аронян с 7,5 очками на третьем месте. С 9,5 очками лидирует чемпион мира Магнус Карлсен.




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