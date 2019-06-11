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Главное - 3 очка: Геворг Казарян


Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян считает важным в матче против Греции набрать 3 очка.

“Я рад снова вернуться в Афины.  Я скучал и очень люблю Афины. Для нас не столь важно, что Греция проиграла Италии в предыдущей игре. Мы больше сосредоточены на нашей игре. Мы знаем, что у Греции сильная команда”, - по сообщению «Арменпресс», сказал он на предматчевой пресс-конференции.

По словам Казаряна, пока рано говорить о готовности: “Для этого нужно провести еще несколько матчей. После этого будет ясно какая команда может иметь шансы. От этой игры нам нужны 3 очка”, - сказал полузащитник.

В рамках очередного тура отборочного турнира Евро - 2020 сборная Армении 11 июня на Олимпийском стадионе в Афинах сыграет со сборной Греции.




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