Европейские индексы - 10-06-19

МОСКВА, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12045.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 5382.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.59% и составил 7375.54 пункта, а российский RTSI вырос на 0.74% и составил 1335.71 пункта.