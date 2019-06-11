Европейские индексы - 10-06-19
МОСКВА, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12045.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 5382.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.59% и составил 7375.54 пункта, а российский RTSI вырос на 0.74% и составил 1335.71 пункта.
- 08:51 Европейские индексы - 10-06-19
- 08:50 Американские индексы выросли - 10-06-19
- 08:50 Цены на цветные металлы - 10-06-19
- 08:49 Цены на драгоценные металлы снизились - 10-06-19
- 08:48 Цены на нефть снизились - 10-06-19
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- 10.06-21:29 В период между 7 и 10 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 126 случаев преступлений
- 10.06-21:04 Предстоящие на 11 июня мероприятия
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- 10.06-18:12 Премьер-министр Никол Пашинян принял митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла
- 10.06-18:07
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- 10.06-17:40 СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
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- 10.06-17:36 Азиатские индексы - 10-06-19
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- 10.06-16:39 Вице-председатель Демократической партии Молдавии отказался покинуть пост и.о. премьера
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- 10.06-16:34 В реке Хачен утонул 16-летний юноша
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- 10.06-16:18 В ПА отметили рождение самого пожилого адвоката
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