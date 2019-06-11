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Цены на цветные металлы - 10-06-19


ЛОНДОН, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.48% и составила 1765.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 5785.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.36% и составила 1840.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.06% и составила 11655.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.26% и составила 19480.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.10% и составила 2483.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27073.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.




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