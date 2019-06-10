По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 7 и 10 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 126 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 27 случаев причинения телесных повреждений, 20 случаев кражи личного имущества, 9 случаев побоев, 8 случаев мошенничества, 7 случаев хулиганства, 6 случаев квартирной кражи, по 5 случаев обнаружения наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями, по 4 случая присвоения или растраты и нарушения тайны голосования, по 3 случая угрозы убийством и голосования более одного раза или вместо другого человека, по 2 случая умышленного уничтожения имущества, служебного подлога или служебной халатности, насилия против представителя власти и незаконной оплаты общественному служащему, не являющемуся должностным лицом, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, изъятия оружия и боеприпасов, взяточничества, нарушения избирательного права, самоуправства, незаконных приобретения, хранения, перевозки и ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, купли-продажи иностранной валюты без лицензии.

За данный период найдены 8 человек, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 5 человек, пропавших без вести, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений со смертельным исходом и причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 58 ДТП: 2 человека погибли, 93 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.