Давид Бабаян прокомментировал слухи о возможной отставке Виталия Баласаняна

Главное информационное управление аппарата президента Арцаха никогда не скрывает новости о кадровых изменениях, освобождениях и назначениях. Комментируя слухи об отставке секретаря Совета безопасности Арцаха Виталия Баласаняна, об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. Он отметил, что управление не распространяло такую информацию, следовательно, пока ничего подобного нет.

«Мы никогда не скрывали никаких кадровых изменений. Главное информационное управление аппарата президента Арцаха не распространяло такой информации. Нужно следить за официальной информацией. Если бывают кадровые назначения, увольнения, изменения, мы никогда не скрываем их», - в беседе с Арменпресс сказал Бабаян.

Бабаян посоветовал следить за официальными сообщения, если будут какие-либо изменения, общественность будет информирована.

В СМИ муссируются слухи о том, что Баласанян подал в отставку.