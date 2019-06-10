Указом президента Армении Армена Саркисяна, Армен Киракосян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Хорватии. Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян руководствовался предложением премьер-министра.