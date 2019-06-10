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Армен Киракосян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Хорватии


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Армен Киракосян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Хорватии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян руководствовался предложением премьер-министра.


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