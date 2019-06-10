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Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым


Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе беседы Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев обсудили также вопросы дальнейшего развития и укрепления армяно-казахстанских отношений.


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