Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе беседы Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев обсудили также вопросы дальнейшего развития и укрепления армяно-казахстанских отношений.