Премьер-министр Никол Пашинян принял митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла, прибывшего в Армению по приглашению Католикоса Всех Армян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя визит митрополита Павла в Армению, Никол Пашинян отметил, что это хорошая возможность обсудить вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений между церквями и народами. По словам премьер-министра, Армения и Беларусь связывают друг с другом многовековые историко-культурные связи, и велика роль церквей в их сохранении.

Митрополит Минский и Заславский Павел поблагодарил за теплый прием и отметил, что у армянского и белорусского народов теплое и искреннее отношение друг к другу. По его словам, их задача - сохранять и развивать эти отношения, в том числе путем укрепления и распространения духовных ценностей.

В ходе встречи также были затронуты вопросы укрепления христианских ценностей и традиций, а также двусторонние культурно-исторические связи.