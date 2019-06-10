Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки

Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что европейские страны смогут в рамках своих возможностей компенсировать выход США из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы и другие европейские государства пытаемся создать возможности поддержать экономическую деятельность в Иране. Мы разработали механизм расчетов под названием INSTEX, он должен быть операционализирован", - заявил Маас во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Тегеране.

"Конечно, мы обсуждали, как далее могут обстоять дела с СВПД. Было сказано, что ожидается от нас. Я в особенности объявил, что мы инициировали (механизм расчетов - ред.) и ближайшие недели собираемся операционализировать его. Я надеюсь, что вовсе не дойдет до того, чтобы говорить о времени после СВПД. Если все стороны будут придерживаться соглашения и мы в рамках ЕС приложим усилия, чтобы в рамках наших возможностей компенсировать выход США также новыми инициативами, надеюсь, что в целом соглашение будет сохранено", - отметил он.

Трансляцию пресс-конференции вело иранское телевидение.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.