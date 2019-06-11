Ни одно незаконное строение не будет узаконено: мэрия Еревана настроена решительно

В Ереване не будет незаконных захватов земельных участков и незаконного строительства. Мэрия, согласно принятой на вооружение политике, строго следит за этим процессом. В беседе с «Арменпресс» начальник первого территориального отдела управления градостроительства и земельного контроля Артур Овсепян отметил, что они ежедневно осуществляют контроль за захватом земель и незаконным строительством на тротуарах. “В подобных случаях реакция не задерживается. Во-первых, изучается данный случай, в случае незаконных действий мы призываем застройщика самостоятельно снести строение. Если застройщик не делает этого, то мы принимаем меры, как это произошло в случае со зданием по адресу Комитаса 15. Мэрия несколько раз предупреждала, однако застройщик ничего не сделал, и мы предприняли соответствующие меры. Для нас важен комфорт тротуаров и свободное передвижение граждан”, - сказал Артур Овсепян.

Сотрудники управления ежедневно осматривают все административные районы, изучают звонки, жалобы, получаемые по горячей линии. Они в обязательном порядке рассматриваются и в конце каждого рабочего дня начальнику управления представляется краткая информация о проделанной работе - о мерах, предпринятых в рамках функций управления.

“За неделю мы сталкиваемся почти с 7 случаями незаконного строительства. Это пристройки, расширение территорий, захваты тротуаров, земельных участков, организация строительства за пределом, предусмотренным проектом.

“Скажу, что случаев незаконного строительства на тротуарах мало. Призываю наших граждан воздерживаться от незаконного строительства, поскольку позиция мэрии четкая, ни одно подобное дело не будет утверждено, не будет легализовано, очень скоро строения будут ликвидированы”, - сказал Артур Овсепян. Он отметил, что в основном, граждане это понимают, поскольку за первые пять месяцев 2019 года, по сравнению с 2018 годом, наблюдается тенденция снижения подобных случаев.

На вопрос о том, что причина незаконного строительства, захвата земель заключается в недостаточной информированности, Артур Овсепян отметил, что людям больше кажется что об их незаконном строительстве мэрия не узнает.

Естественно, граждан интересует, что же будет со старыми структурами, которые давно построены на тротуарах и довольно расширены, из мэрии Еревана сообщили, что все эти вопросы находятся в центре их внимания. Решение проблем, связанных с подобными структурами, в отдельных случаях предполагает правовой процесс, что занимает много времени.

Анна Гзирян