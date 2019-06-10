СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих", которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа. Об этом в понедельник сообщило турецкое агентство Demiroren, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Власти греческой части острова якобы с мая собирали информацию об экипаже судна и сотрудниках компаний, которые работают с государственной нефтяной компанией Турции TPAO (Turkish Petroleum Corporation) . Ордера, по информации агентства, имеют международную силу. Всего под угрозой ареста находятся 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники связанных с TPAO фирм.
Глава "правительства" "Турецкой республики Северного Кипра" Эрсин Татар осудил данный шаг Никосии, назвав его незаконным. Он призвал власти южной части острова к диалогу и дипломатическому решению всех имеющихся вопросов.
На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе силами вооруженных сил.
На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября.