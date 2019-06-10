Reuters: экс-президента Пакистана задержали по делу о коррупции

Бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари задержан по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с коррупцией и отмыванием денежных средств. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на пакистанского высокопоставленного чиновника, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь представитель Национального бюро по вопросам отчетности страны, которое проводило расследование в отношении Зардари по делу об использовании фальшивых банковских счетов и отмывании денежных средств в крупных размерах, подтвердил задержание, однако отказался предоставить подробности.

Федеральное агентство расследований Пакистана (ФАР) проверяет Асифа Али Зардари, его сестру Фарьял Талпур и председателя Omni Group Анвара Маджида на причастность к отмыванию денег через фиктивные банковские счета. Расследование началось в 2013 году после ухода Зардари в отставку.