Президент Армении Армен Саркисян планирует сделать продолжительным проведение в Армении международных конференций. Как сообщает Арменпресс, Армен Саркисян сказал об этом 10 июня в беседе с журналистами в резиденции президента Армении.

«Я планирую сделать серию международных конференций продолжительной и еще более масштабной. Невозможно построить страну за один день, или даже за 30 лет. Нужны постоянные инвестиции труда. И очень важно, чтобы это было сделано в одиночку, а совместно с миром. Сейчас мы много говорим об инвестициях. Нужно много компонентов, чтобы достичь инвестиций в страну. У вас должна быть точная, правильно сформированная, конкурентоспособная налоговая и экономическая политика, и у вас должны быть беспристрастные суды, потому что в мире нет инвестора, который инвестировал бы в страну, где нет уверенности, что он сможет решить свои проблемы в суде. Инвесторам нужна страна, в которой есть четкий план. Одним из компонентов является узнаваемость страны. Страну можно узнать путём путешествия или успешной или неудачной сделки. Но есть более программный способ - организация крупных международных конференций. В этом году я планирую провести еще одну или две конференции разных форматов. Я планирую провести отдельную конференцию по искусственному интеллекту, продовольственной безопасности. Одной из важнейших проблем в мире является продовольственная безопасность, и Армения может внести большой вклад в эту область», - сказал президент.

Президент Армении отметил, что пока рано говорить о результатах саммита, но первым результатом является то, что Армению начинают узнавать.

«Существует рабочая группа, которая проанализирует все обсуждения, составит документ, который будет опубликован позже. Но один результат уже есть - Армению узнают», - сказал президент.

Ежегодно проводимый во французском городе Шамони Summit of Minds (“Саммит мыслей”) в этом годы впервые состоялся в Армении. Армения стала первой страной, принимающей это мероприятие за пределами Шамони.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Франции 2005-2007 гг. Доминик де Вильпен; советник президента США по вопросам безопасности в администрации Барака Обамы, генерал Джеймс Джонс; специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой; директор отдела инвестиций и предпринимательства Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Джеймс Жан; экс-министр здравоохранения Великобритании, директор Института глобальных инноваций в сфере здравоохранения Королевского колледжа Лондона лорд Ара Дарзи; председатель Национального исследовательского совета Италии Массимо Ингушо; директор компании Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka); вице-президент, региональный директор французской компании THALES Пол Реми; председатель координационного совета Московской школы управления Сколково, экс-руководитель аппарата президента РФ Александр Волошин; председатель форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин; учредительный директор и председатель фонда Университета национальной обороны США Уильям Паркер и другие.

В течение двух дней саммита в Армении, в Дилижанском учебно-исследовательском центре Центрального банка, состоялись различные тематические обсуждения, в течение которых достигшие успеха в своих сферах деятельности и играющие важную роль профессионалы обсудили геополитические процессы, тенденции развития высоких технологий, искусственного интеллекта, перспективы 4-ой индустриальной революции, предпринимательства и инноваций. Были затронуты вопросы, связанные с лидерством в 21-ом веке и диалогом цивилизаций, валютной и инвестиционной политикой. Участники саммита поговорили о рисках и вызовах, с которыми сталкивается мир. Они поделились опытом, знаниями и идеями, а также ознакомились с инвестиционными возможностями Армении.