Около 100 человек погибли при нападении боевиков в Мали

Порядка 95 человек стали жертвами нападения неизвестных вооруженных людей на небольшой населенный пункт в центральной части Мали, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.

По данным канала, который ссылается на заявление местных властей, группа вооруженных людей сначала подожгла жилые дома в населенном пункте Собалеку, а затем, когда люди начали из них выбегать и пытаться спастись от огня, боевики открыли стрельбу.

Инцидент произошел накануне вечером, но сообщается о нем в понедельник.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.