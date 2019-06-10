ЦИК Армении Артуру Ованнисяну предоставила депутатский мандат

Центральная избирательная комиссия Армении составила протокол о предоставлении депутатского мандата Артуру Ованнисяну. Как передает «Арменпресс», ЦИК составил протокол на заседании 10 июня.

“Центральная избирательная комиссия, основываясь на протоколе председателя Национального собрания от 7 июня “О прекращении полномочий депутата Национального собрания Нарине Хачатурян” и руководствуясь ч. 3 ст. 100 Избирательного кодекса, составила протокол, согласно которому мандат депутата, избранного из избирательного списка партии “Мой шаг” и досрочно прекратившего полномочия, выдается следующему очередному кандидату первой части общегосударственного избирательного списка того же блока Артуру Ованнисяну”, - говорится в сообщении ЦИК.

Депутат Национального собрания Армении от фракции “Мой шаг” Нарине Хачатурян 31 мая представила заявление о сложении мандата. 7 июня председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян подписал соответствующий протокол о прекращении депутатских полномочий депутата НС Нарине Хачатурян.