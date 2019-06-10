Вице-председатель Демократической партии Молдавии отказался покинуть пост и.о. премьера

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип отказался сложить полномочия исполняющего обязанности премьер-министра страны и созвал в понедельник заседание правительства.

"Провел сегодня заседание со всеми министрами, государственными секретарями, главами агентств и государственных учреждений, чтобы обсудить работу правительства в нынешней политической ситуации. Существует конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в своей деятельности", - написал политик в понедельник в Facebook.

Он призвал чиновников работать в нормальном режиме, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса, который можно преодолеть "диалогом политических сил". Филип провел заседание в здании правительства, которое окружено сотрудниками полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время назначенный парламентом премьер Майя Санду проводит в здании парламента заседание нового кабинета министров, который обсуждает отставки представителей силовых структур.