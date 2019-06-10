В реке Хачен утонул 16-летний юноша

10-го июня в 13: 49 из отдела по чрезвычайным ситуациям Мартакертского района поступило сообщение, что на территории общины Нор Марага в реке Хачен утонул житель города Мартакерт Грант Аракелян, 2003 г. р.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, прибывшие на место происшествия пожарные спасатели Мартакертского ХСС в результате поисковых работ обнаружили тело Гранта Аракеляна и перевезли его в районное медобъединение Мартакерта. Подробности происшествия уточняются.