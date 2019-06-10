В ПА отметили рождение самого пожилого адвоката

В палате адвокатов 10 июня 2019 года отметили 95-летие самого пожилого адвоката - Грачика Гогиняна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, юбиляра поздравили председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян, члены Совета палаты: Симон Бабаян, Мелания Арустамян, Нелли Арутюнян.

Старейшего адвоката поздравил также и самый молодой адвокат Норайр Авагян. Ему 22 года, лицензию на адвокатскую деятельность он получил несколько дней назад, 24 мая.

Поздравив юбиляра, Ара Зограбян от имени Палаты адвокатов вручил ему именной коньяк и поздравительную и отметил, что молодежь всегда должна помнить своих старших коллег.