Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077

Канадский актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020 года. Об этом сообщает журнал "Игромания".

В ходе презентации был показан трейлер игры, в котором также появился персонаж, которого играет Ривз. На данный момент уже доступен предзаказ игры, который обойдется в 1999 рублей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном "Ночном городе", в котором разворачивается борьба между преступными группировками.