По меньшей мере 12 командиров террористической группировки "Сеть Хаккани" ликвидированы в ходе операции афганских сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление Национального директората безопасности (NDS) страны.

В заявлении NDS также сообщается, что во время операции один из боевиков группировки был ранен, трое других были задержаны. Кроме того, отмечается, что в ходе операции были изъяты оружие и взрывчатые вещества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями - радикальным движением "Талибан" и "Аль-Каидой"*.