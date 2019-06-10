В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев

Более 256 тысяч беженцев вернулись в Сирию через границы с Ливаном и Иорданией, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Последовательная совместная работа сирийского руководства с властями Ливана и Иордании приносит устойчивые положительные результаты в возвращении граждан в страну. Благодаря скоординированным усилиям на сегодняшний день через пункты пропуска на иордано-сирийской и ливано-сирийской границе на родину вернулось более 256 тысяч граждан Сирийской Арабской Республики", - сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Генерал отметил, что в последнее время поток возвращающихся увеличился и составляет около двух тысяч человек ежедневно.