Супругу королевы Великобритании исполнилось 98 лет

Герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании принц Филипп в понедельник празднует 98 день рождения.

"Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливого 98-го дня рождения сегодня!" - говорится в официальном твиттере британской королевской семьи.

В Лондоне вечером день рождения принца отметят салютом. Сам Филипп, как ожидают СМИ, проведет этот день дома - в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

На выходных отпраздновала свой так называемый официальный день рождения и сама Елизавета II. Принц Филипп, отошедший от исполнения официальных обязанностей, на дне рождении супруги не присутствовал. На традиционном параде были остальные члены британской королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в июле покинет этот пост, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С 1748 года официальный день рождения британского монарха отмечается в первую, вторую или третью субботу июня - в зависимости от погоды.

Настоящий день рождения королева отпраздновала в апреле; ей исполнилось 93 года.