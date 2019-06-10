Президент Молдавии заявил, что не подаст в отставку

Президент Молдавии Игорь Додон не подаст в отставку, несмотря на шантаж со стороны нежелающей уступать власть Демократической партии. Об этом действующий глава государства заявил в понедельник в ходе брифинга в парламенте страны, который транслировали местные телеканалы.

"Демпартия не хочет мирно уступать власть, несмотря на то, что парламентское большинство и правительство признано нашими партнерами, в том числе ЕС, США и Россией. Главная задача для прежней власти - убрать президента, который подписывает законы, принимаемые парламентом. И если его не будет, то подписи под ними поставит и.о.премьера, демократ Павел Филип", - сказал Додон. По его словам, для этого оппоненты разрабатывают три сценария, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти. Со своей стороны, ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации выразив обеспокоенность кризисом в Молдавии, заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом министром.