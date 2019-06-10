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Глава “Адеквада” Артур Даниелян подвергнут приводу в полицию


Лидер партии “Адеквад” Артур Даниелян 10 июня был подвергнут приводу в полицию. Эту информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В связи с инцидентом подготавливаются материалы, проводится следствие”,-сообщили в полиции. Даниелян доставлен в отделение Полиции – Кентрон.

СМИ отмечают, что Даниелян 9 июня в прямом эфире озвучил угрозы в адрес премьер-министра Армении.




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