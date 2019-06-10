Парламент Армении полностью принял проекты нескольких законов, представленные правительством

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленные правительством законопроекты О внесении изменений в Закон “О нормативных правовых актах”, О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и О внесении изменений в Закон “Об органах системы государственного управления”. Как передает «Арменпресс», проекты были приняты на внеочередном заседании НС 10 июня.

Принятие проекта О внесении изменений в Закон “О нормативных правовых актах” обусловлено претворением в жизнь установленной законом исходной идеи, что Министерство юстиции РА обязуется обеспечить официальное опубликование нормативных правовых актов, представляемых органами, принимающими нормативные правовые акты, в установленном порядке, в акте официального опубликования нормативных правовых актов, ведущихся тем же министерством. Для реализации этого обязательства законом установлен срок - до 1 июля 2019 года, в связи с объективными причинами, в настоящее время невозможно обеспечить выполнение обязательства, что заставляет законодателя испрашивать дополнительный срок на 1 год, чтобы обеспечеть надлежащее выполнение предписаний, установленных законом”, - представил заместитель министра юстиции РА Тигран Хачикян.

Проект получил 109 голосов “за”.

Проект Закона О внесении изменений в кодекс РА “Об административных правонарушениях” также представил Хачикян.

Он отметил, что, по сути, проблема в том, что до этого фактически действующий инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности из-за законодательной неопределенности по кодексу не имел адекватной формулировки. В рамках обусловленного этим проекта предлагаем обеспечить соответствующее применение терминов как по Кодексу об административных правонарушениях, так и по Закону РА “Об инспекционных органах”, - сказал заместитель министра юстиции РА Тигран Хачикян.

За проект проголосовали 109 депутатов.

По словам Хачикяна, проект закона О внесении изменения в Закон РА “Об органах системы государственного управления”, по сути, решает вопрос, связанный с уточнением правового статуса одного из важнейших органов в системе государственного управления - Государственной службы безопасности продуктов питания.

Проект получил 92 голоса “за”, 15 – “против”, 1 депутат воздержался.