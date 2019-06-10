Католикос Всех Армян принял студентов кафедры арменоведения университета Фресно

9 июня Его Святейшество Гарекин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, принял группу студентов 1- 4 курсов кафедры арменоведения государственного университета Фресно (США) в сопровождении декана кафедры доктора Барлоу, дьакона Тер-Мкртчяна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестола, на встрече дьякон Барлоу сообщил Его Святейшеству, что из более чем двадцати пяти тысяч студентов университета - пятьсот армяне, а на уроках кафедры арменоведения ежегодно участвуют около ста пятидесяти студентов. Г-н Тер-Мкртчян подчеркнул, что каждый раз, когда он приезжает в Армению, обязательно посещает Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы заряжаться и воодушевляться и передать это вдохновение своим студентам, чтобы и они почувствовали, насколько сильна Армянская церковь и какую важную роль играет в армянской жизни.

Затем студентов приветствовал Гарегин II. Его Святейшество выразил свою признательность Барлоу Тер-Мкртчян за постоянное привлечение молодых армян на родину, за то что прививает им армянский дух и армянское образование.