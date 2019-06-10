Валерий Осипян наградил около 50 сотрудников Полиции Армении

По приказу начальника Полиции Армении около пяти десятков сотрудников различных подразделений 8 июня были представлены на награждение.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, торжественное заседание вел начальник Полиции РА Валерий Осипян. В мероприятии приняли участие заместители начальника полиции, руководители различных подразделений.

Приветствуя присутствующих, Валерий Осипян поздравил награжденных полицейских.

“Я замечаю, что с каждым днем награждаемых становится все больше, что можно приветствовать: Сегодня создана исключительная возможность, и каждый служащий, который отличился профессионализмом, раскрыл преступление, получит дополнительную денежную премию. Благодаря профессиональным качествам добросовестный служащий, оказывая действенную поддержку раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, делает свою жизнь благополучнее и высоко держит честь Полиции”, - отметил начальник Полиции.

Награжденные получили конверты. В конвертах были записи, с указанием раскрытых служащими преступлений и размер вознаграждения. Деньги будут перечислены на их счета.

В заключительной речи Валерий Осипян вновь напомнил, что предоставление дополнительных премий будет перманентным.

“Еще раз поздравляю Вас как от моего имени, так и от имени членов коллегии. Думаю, награды обяжут служить лучше, и будут новые раскрытия. Желаю доброй службы”, - сказал в заключение начальник Полиции.