Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Всю неделю в Армении будут осадки: ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах – град


На территории Армении с 10 по 15 июня после полудня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м / с. Как передает «Арменпресс», температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване после полудня с 10 по 15 июня в отдельных местах города ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.




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