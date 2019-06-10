Всю неделю в Армении будут осадки: ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах – град

На территории Армении с 10 по 15 июня после полудня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м / с. Как передает «Арменпресс», температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване после полудня с 10 по 15 июня в отдельных местах города ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.