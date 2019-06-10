Столтенберг назвал Россию угрозой для НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военному блоку. Об этом он заявил в интервью сербской газете "Политика", опубликованном в понедельник.

"Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на много лет. Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО все так же важен, как был всегда", - заявил Столтенберг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Альянс защищает безопасность наших народов уже 70 лет. Крепкие связи между Европой и Северной Америкой сделали НАТО сильнейшим союзом в истории. Факт, что вскоре мы примем Северную Македонию в качестве 30-го члена, показывает, что НАТО - успешный союз. Последовательное расширение показало, что и через 70 лет НАТО вызывает интерес и является позитивной силой к устойчивому международному порядку", - указал генсек.