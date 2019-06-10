Временно будет прекращена подача газа для газопотребителей ряда подъездов в здание 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 11-го июня с 9.30 до 16.00 будет прекращена подача газа газопотребителям 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го подъездов дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Ереван.
“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.
- 16:15 Опрос: Юрий Бойко стал лидером рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
- 16:11 Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077
- 16:09 В Афганистане ликвидировали не менее 12 командиров "Сети Хаккани"
- 16:06 В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев
- 16:04 Супругу королевы Великобритании исполнилось 98 лет
- 15:56 На Android-смартфонах нашли «врожденный» вирус
- 15:51 Президент Молдавии заявил, что не подаст в отставку
- 15:44 Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах
- 15:35 Иран не намерен инициировать войну с кем-либо, заявил Зариф
- 15:19 Парламент Армении полностью принял проекты нескольких законов, представленные правительством
- 15:13 Армен Саркисян президенту Португалии по случаю национального праздника страны направил поздравительное послание
- 15:03 Католикос Всех Армян принял студентов кафедры арменоведения университета Фресно
- 15:01 Всю неделю в Армении будут осадки: ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах – град
- 15:00 Валерий Осипян наградил около 50 сотрудников Полиции Армении
- 14:59 В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
- 14:46 Временно будет прекращена подача газа для газопотребителей ряда подъездов в здание 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни
- 14:45 Столтенберг назвал Россию угрозой для НАТО
- 14:39 Египет знакомится с опытом Армении в сфере предоставления услуг в общинах и электронного управления
- 14:37 Никол Пашинян поздравил Касима-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане
- 14:31 В провинции Цзянси из-за наводнения эвакуировали около 135 тыс. человек
- 14:14 Путин примет участие в саммите лидеров Азии в Душанбе
- 14:05 Очевидно, что есть достаточное сочетание доказательств: начальник ССС о предъявлении обвинений Гегаму Петросяну
- 13:59 Связи Армении с Ираном создали для ЕАЭС условия для выхода в регион Ближнего Востока: министр иностранных дел
- 13:58 В турнире памяти Карена Асряна участвуют 84 шахматиста из 9 стран
- 13:56 В США премию Tony в номинации "Лучший мюзикл" получил Hadestown
- 13:43 Тимошенко призвала демократические силы объединиться с партией Зеленского
- 13:41 Глава МАГАТЭ считает важным выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД
- 13:31 Артак Зейналян одним предложением прокомментировал решение об отставке с поста министра
- 13:11 Reuters: несколько ведущих технологических компаний запретили персоналу контакты с Huawei
- 13:08 В Китае пять человек стали жертвами проливных дождей
- 13:06 Аппарат премьер-министра сэкономил более 643 млн драмов: приобретение предусмотренных автомобилей сочли нецелесообразным
- 13:02 НС из средств, выделенных из госбюджета, потратило 91%
- 13:00 В НС Армении началось внеочередное заседание
- 12:49 Аппарат президента проведение новогодних мероприятий заменил на оказание помощи социально необеспеченной семье и армии
- 12:46 Армен Саркисян поздравил Касима-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане
13:31, 03.06.2019
Просмотрели 5006 раз Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
12:06, 03.06.2019
Просмотрели 4267 раз Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
13:07, 03.06.2019
Просмотрели 3760 раз Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
17:29, 05.06.2019
Просмотрели 3369 раз Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
13:41, 03.06.2019
Просмотрели 3268 раз СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции