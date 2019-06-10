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Временно будет прекращена подача газа для газопотребителей ряда подъездов в здание 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 11-го июня с 9.30 до 16.00 будет прекращена подача газа газопотребителям 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го подъездов дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Ереван.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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