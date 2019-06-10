Египет знакомится с опытом Армении в сфере предоставления услуг в общинах и электронного управления

В рамках обучающего визита на тему “Обмен опытом по предоставлению общинных услуг и в сфере электронного управления управления” в Армению прибыла делегация представителей ряда министерств, территориальных органов и органов местного самоуправления Египта. На встрече с которой присутствовал заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, учебный визит был организован в рамках программы “Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе”, осуществляемой немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Программа осуществляется при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, при софинансировании Агентства развития и сотрудничества Швейцарии и Агентства международного развития США в Армении (до 2018 года). Программа реализуется совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур РА.

Целью визита делегации является ознакомление с опытом Армении в сфере предоставления общинных услуг и применения инструментов электронного управления в ОМС, в частности, с офисами по обслуживанию граждан, действующими в общинах РА (КОГ) и информационной системой управления общинами (ИСУО).

Делегация примет участие в обсуждениях за круглым столом в Ереване, а также посетит офис обслуживания граждан, действующий в администрации Абовяна, инженерную лабораторию “Армат”.

Офисы обслуживания граждан позволяют, согласно принципу “одного окна”, предоставлять гражданам высококачественные услуги, повышать эффективность и прозрачность работы муниципалитета, упрощать административные процессы, осуществляемые в муниципалитетах. В офисах по обслуживанию граждан Армении работы осуществляются с использованием информационной системы общинного управления (ИСУО), которая как информационная система, разработанная для ОМС, позволяет обеспечить автоматизированное управление информационными потоками в муниципалитете и способствует сокращению времени, затрачиваемого на предоставляемые услуги.

В рамках программы “Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе” были основаны 39 офисов обслуживания граждан в 8 областях Армении, ИСУО была внедрено в около 450 населенных пунктах. Таким образом, почти 40% населения, проживающего за пределами Еревана, имеют возможность пользоваться улучшенными общинными административными услугами.